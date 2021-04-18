بعد ارتفاع الحرارة اليوم لـ40 درجة.. مفاجآت في حالة الطقس الاثنين والثلاثاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاط لمنخفض السودان الموسمي لأول مرة خلال فصل الربيع، مؤكدة أن هناك ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على جنوب البلاد بوجه خاص.





ارتفاع كبير بدرجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تصل إلى أكثر من 40 درجة ليسود طقس شديد الحرارة، كما يدفع المنخفض كميات من الرطوبة الاستوائية، يبدأ تكاثر السحب بشكل كبير على جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة.





حالة الطقس غدا الاثنين

وأكدت الأرصاد الجوية أن غدا الاثنين تزداد فرص سقوط الأمطار على جنوب البلاد خاصة شرق المجرى الملاحى وسلاسل جبال البحر الاحمر .





حالة الطقس بعد غد الثلاثاء

وأشارت الأرصاد إلى أن يوم الثلاثاء تزداد فرص الامطار بشكل أكبر على مناطق من جنوب البلاد ولكن تبقى في مجملها خفيفة بسبب الرطوبة السطحية ضعيفة ولكن ارتفاع درجات الحرارة يعمل على تكثف السحب.