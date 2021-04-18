Advertisements

بعد ارتفاع الحرارة اليوم لـ40 درجة.. مفاجآت في حالة الطقس الاثنين والثلاثاء

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاط لمنخفض السودان الموسمي لأول مرة خلال فصل الربيع، مؤكدة أن هناك ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على جنوب البلاد بوجه خاص.

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة اليوم
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تصل إلى أكثر من 40 درجة ليسود طقس شديد الحرارة، كما يدفع المنخفض كميات من الرطوبة الاستوائية، يبدأ تكاثر السحب بشكل كبير على جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة.

حالة الطقس غدا الاثنين
وأكدت الأرصاد الجوية أن غدا الاثنين تزداد فرص سقوط الأمطار على جنوب البلاد خاصة شرق المجرى الملاحى وسلاسل جبال البحر الاحمر .

حالة الطقس بعد غد الثلاثاء
وأشارت الأرصاد إلى أن يوم الثلاثاء تزداد فرص الامطار بشكل أكبر على مناطق من جنوب البلاد ولكن تبقى في مجملها خفيفة بسبب الرطوبة السطحية ضعيفة ولكن ارتفاع درجات الحرارة يعمل على تكثف السحب.

أخبار تهمك

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

ترقب في الأهلي.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

10:58 ص

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر