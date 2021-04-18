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موعد انكسار الموجة الحارة.. 8 رسائل عاجلة من الأرصاد للمصريين

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حرص مسئولي هيئة الأرصاد الجوية على توجيه عدة رسائل هامة للمصريين لتفادي أية أزمات ناتجة عن الطقس القاسي.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من طقس غدا الإثنين 19 أبريل، حيث يشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح قد تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد، محذربن مرضى الجيوب الأنفية مطالبينهم بالابتعاد عن الأتربة قدر الإمكان عن مناطق العاصفة.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها مسئولي هيئة الأرصاد الجوية:

- تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت منذ الأمس، لتكون ذروة الموجة اليوم وغدا على مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بينما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

- البلاد تتعرض خلال الـ48 ساعة المقبلة لموجة شديدة الحرارة في جميع المحافظات تصل إلى 42 درجة مئوية.

- الفارق سيكون كبيرا جدا في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى خلال اليوم الأحد وغدا الاثنين يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية.

- غدا الاثنين سابع أيام شهر رمضان المعظم، يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، معتدل على كافة الأنحاء ليلا.


- يشهد الإثنين نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.


- درجة الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ بدءً من الثلاثاء المقبل على أن يصل الانخفاض إلى 10 درجات مؤية أحيانًا.

- هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على بعض المناطق.

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