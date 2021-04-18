Advertisements

عاجل.. رامي ربيعة يثير القلق في الأهلي قبل ساعات من القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد،على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.
 
يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد، 27 نقطة، حيث أنه خاذ 3 مباريات أقل من الفريق الأبيض.

 وأكد مصدر، أن رامي ربيعة، مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية في مران الفريق بإلتواء في الكاحل، وخضع لجلسات علاجه مكسفة من أجل تجهية لمباراة القمة.

وأوضح المصدر، أن ربيعة جاهز لمباراة القمة، بعد خضوعه لجلسات علاج بجانب حصوله على مسكنات وسيكون متواجدا في تشكيل الفريق في مباراة الزمالك.

ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات في صفوف الفريق قبل مواجهة القمة، وخاصة في خط الدفاع، بعد إصاةبة ياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ترقب في الأهلي.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رامي ربيعة يثير القلق في الأهلي قبل ساعات من القمة

منذ 38 دقيقة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 16 ساعة

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

10:58 ص

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر