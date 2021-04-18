عاجل.. رامي ربيعة يثير القلق في الأهلي قبل ساعات من القمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد،على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد، 27 نقطة، حيث أنه خاذ 3 مباريات أقل من الفريق الأبيض.





وأكد مصدر، أن رامي ربيعة، مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية في مران الفريق بإلتواء في الكاحل، وخضع لجلسات علاجه مكسفة من أجل تجهية لمباراة القمة.





وأوضح المصدر، أن ربيعة جاهز لمباراة القمة، بعد خضوعه لجلسات علاج بجانب حصوله على مسكنات وسيكون متواجدا في تشكيل الفريق في مباراة الزمالك.





ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات في صفوف الفريق قبل مواجهة القمة، وخاصة في خط الدفاع، بعد إصاةبة ياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.



