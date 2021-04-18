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تدفق الأحداث واستمرار التشويق في رابع وخامس حلقات" سوق الحرير"

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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إستمرت أحداث وإثارة الجزء الثاني من المسلسل السوري " سوق الحرير" في حلقتيه الرابعة والخامسة حيث طلب عمران الذي يلعب دوره بسام كوسا من أهل بيته أن لا يخبروا أحد بعودة إبنه عمار لوحده ، ويقبض فؤاد الذي يلعب دوره سلوم حداد حصته من عملية تهريب زياد الذي يلعب دوره مؤيد الملا ، ويلتقي شحادة الذي يلعب دوره فادي الصفدي بقمر التي تلعب دورها كاريس بشار في المستشفى ويأخذ عقدها الذهبي مقابل إيصال خبر لعمران أن عليه تسليم أخيه للشرطة ليعود عمر يلتقي عبد الله الذي يلعبه سلوم حداد وطلال الذي يلعبه فادي الشامي في الأوتيل، عزو الذي يلعب دوره عبد الهادي الصباغ يتغير من البخل إلى الكرم.

وفي الحلقة الخامسة يشتعل صراع عمران الداخلي بشأن إنقاذ ابنه مقابل تسليم أخيه، في الوقت نفسه يصل لعمران كيس فيه قميص عمر ملطخ بالدم وعلى أثر ذلك يخبر عمران شحادة بمكان عبد الله، وبدوره يقوم بإخبار الشرطة، تقرر أم عبد الله الذهاب مع أسعد الذي يلعبه ميلاد يوسف لترى عبد الله، في الوقت الذي تكون فيه الشرطة وصلت إلى الأوتيل بحثا عن عبدالله.

كل هذا التشويق يؤكد هذا نجاح رهان الأخوين الأخوين بسام ومؤمن الملا على سوق الحرير وأحداثه المثيرة منذ الموسم الأول.

وكانت الحلقات قد بدأ عرضها عبر شاهد وعبر قنوات MBC .

وعلى صعيد أخر يقترب المخرج المثنى الصبح من تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" .

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العمل حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا.

ومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .

وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ .

العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

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