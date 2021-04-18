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أفغانستان: مقتل 28 من طالبان خلال عمليات للجيش

الأحد 18/أبريل/2021 - 02:55 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 28 مسلحًا من حركة طالبان، إصابة 28 آخرون، في أقاليم ننكارهار ولاجمان وغزني وقندهار وزابول وهيرات وفرح وبلخ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت الدفاع الأفغانية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قوات الأمن الوطني عثرت على 34 عبوة ناسفة، وأحبطت مفعولها والتي كانت طالبان قد زرعتها على طرق عامة، وفقًا لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

 

وأخلت القوات الأفغانية، مناطق واسعة من نفوذ طالبان وضبط بعض الأسلحة التي تخص الجماعة المسلحة.

 

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طالبان الجيش الافغاني أفغانستان

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