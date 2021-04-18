سقوط السيستم.. مشاهد من امتحانات الثانوية العامة التجريبية



شهدت امتحانات الثانوية العامة التجريبية، عدة مشاهد مختلفة، كنجاح البروفة في أكثر من 2200 مدرسة، وسقوط السيستم في مدارس أخرى وعدم تمكن الطلاب من الوصول لمنصة الامتحان.



ويرصد "الفجر"، أبرز مشاهد امتحانات الثانوية العامة التجريبية.



امتحانات الثانوية العامة التجريبية

انطلقت أول أيام امتحانات الثانوية العامة التجريبية للعام الدراسي الحالي، لقياس الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وتجربة لأكواد المواد وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب في الامتحانات.



ويؤدي 650 ألف طالب وطالبة أول امتحان تجريبي قومي لطلاب الثانوية العامة بالمدارس على مستوى الجمهورية.



سقوط السيستم

واشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة داخل اللجان من سقوط السيستم بأول أيام عقد الامتحانات التجريبية بالمدارس على مستوى الجمهورية وعدم تمكنهم من الوصول إلى منصة الامتحان.



وأكد عدد من الطلاب عدم تمكنهم من الدخول على منصات الامتحان في أغلب اللجان رغم مرور أكثر من ساعة من وقت الامتحان.



كفاءة السيرفرات في بعض المدارس

بينما أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات في الامتحان التجريبى للثانوية العامة، ونحن نختبر بعض التقنيات في الشبكات في عدد محدود من المدارس وتعمل هي الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات وبالتالى لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ جماعى بدون أي منطق أو معلومات.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الهدف هو رصد المشكلة للوزارة على قنوات رسمية وليس على السوشيال ميديا والواتساب.



الإجراءات الاحترازية

وحرصت وزارة التربية والتعليم، على توجيه تعليماتها للمدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، لحماية الطلاب أثناء أداء الامتحانات التجريبية.



وطبقت المدارس كافة الإجراءات بإجراء التعقيم والتطهير لفصولها قبل استقبال الطلاب، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم أثناء الامتحانات، فضلًا عن ارتداء الطلاب للكمامات.



وأتاحت للإدارات التعليمية الاستعانة بالمعلمين من المدارس المجاورة للمدارس الثانوي لضمان تنظيم دخول وخروج الطلاب من المدارس وعدم حدوث أي زحام، حيث تبدأ الامتحانات في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرًا.

