



نسل الاغراب الحلقة 6.. موعد وإعادة مسلسل نسل الاغراب الحلقة السادسة عبر قناة اون ON الفضائية





نسل الاغراب الحلقة 6، ننشر لحضراتكم موعد واعادة مسلسل نسل الاغراب الحلقة 6 عبر قناة اون ON المالكة الوحيدة والشرعية لاذاعة جميع حلقات مسلسل نسل الاغراب وإعادته غير مشاركة أحد القنوات لها في ذلك.





حيث يعد المسلسل هو الأقوي والأكثر تحقيقا للمشاهدة حتى هذه اللحظة ضمن السباق الرمضاني ويأتي بعده مسلسل الاختيار 2 بطولة الفنان كريم عبد العزيز واحمد مكي، جانب مسلسل ملوك الجدعنة للفنانين القديرين مصطفي شعبان وعمر سعد، ومسلسل موسى للفنان المتميز محمد رمضان الذي يعود للستينات وزمن الاحتلال الانجليزي والذي سيقع خلاله رمضان في جريمة قتل غير متعمد يحكم عليه وقتها بالاعدام ويهرب ويعيش مع مطاريد الجبل.





نسل الاغراب الحلقة 6

نسل الاغراب الحلقة السادسة من المؤكد أنها ستشهد المتعة والإثارة كما انتهت عليها الحلقة الخامسة أمس والتي علم خلالها غفران أمير كرارة بمقابلة زوجته جليلة الفنانة مي عمر لطليقها ووالد طفلها الأول حمزة عساف الفنان أحمد السقا، مما أغضبه كثيرا جدا وجعله يضربها وطالبها بأن تخبره بسبب مقابلته ولكنها مؤكدة له أنها لا تعلم لماذا ذهبت لمقابلته، وعندما علم على الغريب محمد دياب شقيق جليلة وشقيقها الأكبر عمدة البلد ادوارد ذهبوا مسرعين إلى منزل غفران وعنفوه على ضربها، ولكنه فاجئهم بما فعلت، ومع نهاية المسلسل فقد تركت جليلة منزل زوجها ليلا وهو نائم وذهبت لمنزل شقيقها.





موعد وإعادة مسلسل نسل الاغراب

يذاع مسلسل نسل الاغراب في تمام الساعة الثامنة الا ربع مساءا على شبكة قنوات اون، ويعاد في الثانية صباحا اليوم التالي وفي الثانية ظهر نفس اليوم على نفس القناة بتوقيت القاهرة.



