7 شروط لعضوية "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)

1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لدرجة البكالوريوس.

2- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ويجوز للمجلس أن يقبل عضوية رعايا الدول الذين تتوافر فيهم الشروط بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي 4 أعوام على الأقل.

7- أن يُقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.