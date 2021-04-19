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7 شروط لعضوية "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 01:29 ص
إعداد / دينا عبد الستار
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1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لدرجة البكالوريوس.
 
2- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ويجوز للمجلس أن يقبل عضوية رعايا الدول الذين تتوافر فيهم الشروط بشرط المعاملة بالمثل.
 
 3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
 
 4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
 
 5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
 
 6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي 4 أعوام على الأقل.
 
 7- أن يُقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
7 شروط لعضوية "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)
7 شروط لعضوية "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)

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