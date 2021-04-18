دوناروما يضع شرطا تعجيزيا لتمديد عقده مع ميلان

وضع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي، شرطا صعبا من أجل تجديد عقده مع الروسونيري خلال الفترة المقبلة.





شرط حارس ميلان لتمديد عقده

ومن المقرر أن ينتهي عقد دوناروما مع الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.





من جانبه ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن دوناروما ووكيله مينو رايولا، يطلبان الحصول على 12 مليون يورو سنويًا، في العقد الجديد للحارس الشاب، لتمديد عقده مع الروسينيري.





وأوضح الموقع أن مينو رايولا وكيل أعمال الحارس الشاب، متواجد هذا الأسبوع في إيطاليا، من أجل استئناف مفاوضات التجديد مع الفريق الإيطالي.





وأكمل الموقع أن راب الحارس في عقده الجديد مع ميلان ، سيجعله صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري الإيطالي، بعد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.





وأتم الموقع أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، يتقاضى حاليًا أعلى راتب لحارس مرمى في العالم ويقدر بـ11 مليون يورو.



