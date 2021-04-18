Advertisements

دوناروما يضع شرطا تعجيزيا لتمديد عقده مع ميلان

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
وضع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي، شرطا صعبا من أجل تجديد عقده مع الروسونيري خلال الفترة المقبلة.

شرط حارس ميلان لتمديد عقده
ومن المقرر أن ينتهي عقد دوناروما مع الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

من جانبه ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن دوناروما ووكيله مينو رايولا، يطلبان الحصول على 12 مليون يورو سنويًا، في العقد الجديد للحارس الشاب، لتمديد عقده مع الروسينيري.

وأوضح الموقع أن مينو رايولا وكيل أعمال الحارس الشاب، متواجد هذا الأسبوع في إيطاليا، من أجل استئناف مفاوضات التجديد مع الفريق الإيطالي.

وأكمل الموقع أن راب الحارس في عقده الجديد مع ميلان ، سيجعله صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري الإيطالي، بعد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وأتم الموقع أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، يتقاضى حاليًا أعلى راتب لحارس مرمى في العالم ويقدر بـ11 مليون يورو.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

ترقب في الأهلي.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رامي ربيعة يثير القلق في الأهلي قبل ساعات من القمة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 16 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 17 ساعة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

10:58 ص

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر