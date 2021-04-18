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مدير أمن القليوبية يصل لموقع حادث قطار القاهرة-المنصورة بطوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ _ إيريني صفوت
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وصل منذ قليل، اللواء  فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن، إلى موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة الذي وقع بين طوخ ومنطقة بنها. 

كانت كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ. 

والقطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً.

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