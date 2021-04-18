



(برامج رمضان 2021) ضيف رامز جلال اليوم 6 رمضان 2021.. ضحية رامز عقله طار الحلقة السادسة عبر قناة ام بي سي MBC مصر





ضيف رامز جلال اليوم 6 رمضان، ساعات قليلة جدا تتبقي على استقبالنا ضحية رامز عقله طار الحلقة السادسة عبر قناة ام بي سي مصر التي نجحت في شراء حقوق بث وإذاعة برنامج رامز عقله طار بشكل حصري دون مشاركة أحد أذاعته أو اعاداته على أي من القنوات الأخري، مما جعل المعلنين يتهافتون عليها مبكرا قبل إنطلاق الموسم الرمضاني لتقديمهم منتجاتهم وسلعهم اثناء اذاعة حلقات برنامج رامز جلال الجديد، الذي يعد أحد اقوي البرامج الرمضانية أن لم يكن اقواهم بالفعل من ناحية المشاهدات والشعبية الجارفة ليس في مصر فحسب وانما في الوطن العربي أجمع الذي يترقب مواطنيه موعد الحلقة 6 رامز عقله طار مثل المشاهدين المصريين دون شك.





ضيف رامز جلال اليوم 6 رمضان

مع انتهاء حلقة أمس من رامز علقله طار، بدأت عمليات البحث من قبل محبي وعاشقي البرنامج في كل مكان حول العالم على ضيف رامز جلال اليوم 6 رمضان وازددت عمليات البحث بشكل تدريجي مع مرور الوقت حتى وان ارتفعت الآن مع اقتراب موعد اذاعة الحلقة، وكان رامز جلال قد استقط نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد مجدي قفشة في مقلبه والذي انقض عليه بعد اكتشاف المقلب ليضربه ولكن رامز نجح في تهدئته سريعا كعادته.





ضحية رامز عقله طار اليوم

ضحية رامز جلال اليوم لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن وكعادة البرنامج الذي لايحرق مفاجأة ضيفه الا مع بدايتها، ولكن هناك توقعات عبر السوشيال ميديا تؤكد أن ضيف الحلقة اليوم أما سيكون النجم الكوميدي محمد هنيدي أو الفنانة سمية الخشاب.



