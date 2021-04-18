محافظ القليوبية ينتقل لموقع حادث انقلاب قطار بطوخ

انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ، إلى موقع حادث انقلاب عربة قطار بالقرب من قرية سندنهور في مركز طوخ بمحافظة القليوبية.





وتلقت اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بانقلاب عربة قطار بالقرب من قرية سندنهور التابعة لمركز طوخ.



