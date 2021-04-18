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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 18-4- 2021

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 18-4-2021

سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 في البنوك 

 استقر سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملية في مصر.. التفاصيل من هنا

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 18-4-2021 

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم  الأحد  18-4-2021،  حيث كانت شهدت ارتفاعات قوية علي مدار الأيام الماضية.. التفاصيل من هنا

أسعار العملات اليوم الأحد 18-4-2021 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 18-4-2021، امام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالعاشر من رمضان

يبدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اعتبارا من اليوم الأحد 18/4/2021، وحتى يوم الخميس 3/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز .. التفاصيل من هنا

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

 يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا

جولة لوزير الإسكان بمشروعات العلمين الجديدة

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. التفاصيل من هنا

وزيرة التجارة: إصدار 511 شهادة للمصدرين بإجمالي 2,4 مليار جنيه 

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات  أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه.. التفاصيل من هنا 

385 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع جنوب الشرقية

إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.. التفاصيل من هنا

اليوم.. نهاية فترة تلقي طلبات التظلم لحاجزي "سكن لكل المصريين"

قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، بأن اليوم  الأحد، هو آخر فرصة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية - سكن لكل المصريين (1) لمنخفضي الدخل غير المنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان وكراسة الشروط.. التفاصيل من هنا

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