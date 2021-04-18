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قبل القمة.. 3 مراكز تشعل حيرة كارتيرون في تشكيل الزمالك

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، غدًا الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وحدد كارتيرون أغلب عناصر التشكيل الأساسي أمام الأهلي، بخلاف 3 مراكز لم يحسم أمرها، الظهير الأيسر والظهير الأيمن، والجناح الأيمن.

وهناك مفاضلة في كل مركز بين هؤلاء الثنائيات، أحمد فتوح ومحمد عبدالشافي في الرواق الأيسر، وحازم إمام وحمزة المثلوثي في الظهير الأيمن، وأحمد سيد زيزو وشيكابالا في الجناح الأيمن.

أما باقي التشكيل لن يكون به مفاجآت، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود جنش، وثنائي الدفاع محمود علاء ومحمود الونش، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما، وفي الهجوم أشرف بن شرقي ومروان حمدي.

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