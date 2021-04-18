موسكو: سنرد على طرد دبلوماسيينا من التشيك

أعلنت موسكو، اليوم الأحد، أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردًا على قرار جمهورية التشيك طرد 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، وفقًا لروسيا اليوم.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانًا وصفت فيه قرار الحكومة التشيكية بأنه "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي تحت ذرائع واهية بشأن تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية.

وكانت الخارجية الروسية، شددت على أن هذه الذرائع "منافية للعقل"، خاصة وأن السلطات التشيكية سبق أن ألقت اللوم في هذا الانفجار على الشركات المالكة لتلك المستودعات.