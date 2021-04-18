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" قهاوي الفنانين بعماد الدين " مع عمرو الليثي وأحمد صيام بالشرق الاوسط

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يتناول الاعلامي د. عمرو  الليثي والفنان احمد صيام في حلقة اليوم الاحد السادس من شهر رمضان من برنامج " رمضان المصري علي القهوة " عبر اثير الشرق الاوسط  ، الحديث عن " قهاوي الفنانين بشارع عماد الدين " ذلك المكان التاريخي والذي شهد حضور اهم الشخصيات الثقافية والفنية ونجوم السينما والمسرح ، والكومبارس والعوالم والمطربين ، وايضا منيرة المهديه سلطانة الطرب ملكة عماد الدين ، سارة برنار الشرق والتي كانت اول ممثلة مصرية تقف على خشبة المسرح .
 

ويتابع الفنان احمد صيام : شارع عماد الدين مشهور بإنه شارع الفن والفنانين ، جلس على قهاويه أمير الشعراء احمد شوقي وشاعر النيل حافظ ابراهيم .. والعقاد وابراهيم المازني
 
ويقاطعه عمرو الليثي وايضا فنان الشعب سيد درويش كان يجلس علي قهاوي عماد الدين و ايضا بديع خيري والريحاني ومؤسس اول فرقة للمسرح للمسرح القومي جورج ابيض
 
ويتابع عمرو الليثي ان هناك ايضا قهوة ريجينا وخلفها نقابة الممثلين القديمة وقريب منها كانت قهوة "بعره " والتي كان يقعد عليها الكومبارس وفنانين المونولوجات والنكت اللي كانوا يستخدموها في الفواصل الفكاهية في المسارح زي القط والفار واسماعيل ياسين والخواجه بيجو وابو لمعه ..وف نص شارع عماد الدين كان فيه قهوة بايرون وجنبها الكورسال اللي كان بيتقابل عليها نجوم الادب والصحافة والسياسة زي محمد التابعي ومصطفى وعلي امين وغيرهم.

البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويخرجه الإذاعي تامر حسني.

يذاع برنامج " رمضان المصري علي القهوة " في الساعة ٥:٢٥ عصراً قبل الإفطار، من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان، ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحا.

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