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وزير الإسكان بتفقد المدينة التراثية والداون تاون بالعلمين الجديدة

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرفقته مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجولة التفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع المدينة التراثية، ومنطقة الداون تاون.

وتجول وزير الإسكان، بمكونات مشروع المدينة التراثية، لتفقد ما يتم تنفيذه على الطبيعة، موضحاً أن المدينة التراثية مُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

كما تفقد الوزير، عددا من الوحدات السكنية التى تم تشطيبها، بمشروع الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تضم منطقة الداون تاون، 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة.

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