Advertisements

البريد يصدر مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة يوم التراث العالمي

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان الهيئة اصدرت مجموعة طوابع بريد تذكارية بمناسبة «يوم التراث العالمي» والذي يوافق ١٨ ابريل من كل عام وذلك بهدف المشاركة في نشر اهمية ثقافة حماية التراث الإنساني والمحافظة عليه حيث ان مصر من أوائل الدول التي تتميز بالعديد من المباني التراثية العتيقة التي تخطف الأنظار بجمالها المعماري الفريد وبمواقعها المتميزة. 

واوضح الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يشارك في الاحتفال بيوم التراث العالمي بإصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية مكونة من ٤ طوابع تضم مبني "المتحف القومي للحضارة"  والذي يقع في مدينة الفسطاط القديمة بالقاهرة، ويضم ٥٠ ألف قطعة أثرية ، تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية ، بالإضافة إلى تحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث كما تضم مجموعة الطوابع "مبني متحف المركبات الملكية" والذي يعد احد أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم ، حيث انه تم انشاءه في عهد الخديوي اسماعيل خصيصاً لعرض وحفظ التراث الثقافي الخاص بالمركبات الملكية و التي تعود لعصر أسرة محمد علي وكل ما يتعلق بها. 

وأشار الدكتور شريف فاروق الي ان مجموعة الطوابع التي تم إصدارها بمناسبة يوم التراث العالمي تضم  “مبني قصر البارون" والذي يعد واحداً من أبرز المعالم في العاصمة وأشهر القصور الأثرية القديمة ذات الطراز المعماري الفريد، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان الذي جاء إلى مصر قادماً من الهند في نهاية القرن التاسع عشر، وقام بأنشاء القصر على طراز العمارة الهندوسية الأوروبية و صممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل وقد تم إعادة ترميمه وفقاً لأحدث أساليب الترميم العالمية، وبناء على دراسات موسعة لمختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون، بهدف اعادة القصر إلى ما كان عليه سابقاً، مع الحفاظ على التراث المعماري النادر له، والقيمة الفنية لهذا القصر  كما تضم مجموعة الطوابع  طابع " مبني متحف محمد محمود خليل" والذي يعد اكبر متحف فني في مصر حيث انه يحتوي على روائع الفن العالمي من تصوير ونحت وخزف وغيرها ، وقد تم تشييده على الطراز الفرنسي  ويضم عروض متحفية لرواد الفن التشكيلي  المصري و العالمي .

واضاف الدكتور شريف فاروق ان الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث.

وجدير بالذكر ان مجموعة طوابع اليوم العالمي للتراث مكونة من ٤ طوابع مقاس كل طابع منها (٤ سم في ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية ال QR code.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ

منذ ساعة الا ربع

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تتوجه إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ 37 دقيقة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار الصائمين عن القضبان في طوخ

منذ أقل من نصف ساعة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 17 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

خروج قطار عن القضبان في طوخ بالقليوبية.. وجار حصر الضحايا

منذ أقل من ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 12 دقيقة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

03:46 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر