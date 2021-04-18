النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث قطار القليوبية

انتقلت النيابة العامة لمعاينة حادث قطار في قرية سندنهور بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وكشف مصدر أمني، عن انقلاب عربتين من القطار 949 القاهرة- المنصورة، عقب خروج عجلات القطار عن القضبان، وأن الحادث أسفر عن وفيات ومصابين، وأنه تم فرض كرودن أمني وجارٍ التعامل مع القطار.





وأضاف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد عن خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.



