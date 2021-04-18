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عاجل.. وزيرة الصحة تتوجه إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:48 م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
منى صموئيل
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توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف في بيان، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

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