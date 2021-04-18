Advertisements

عاجل.. "الفجر" في موقع حادث قطار طوخ (بث مباشر)

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
تعرضت عربة بالقطار 949 القاهرة-المنصورة، للانقلاب بالقرب من قرية سندنهور في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ويعرض موقع الفجر الإلكتروني بث مباشر للواقعة.

وتلقت اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بانقلاب عربة قطار بالقرب من قرية سندنهور التابعة لمركز طوخ.

وقال مصدر في محافظة القليوبية، إنه يجري التعامل مع الموقف بكل جدية من جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وعلى رأسها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

دفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ25 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار.

وشهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطار طوخ قطار الصائمين حادث قطار طوخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار الصائمين عن القضبان في طوخ

منذ نصف ساعة

خروج قطار عن القضبان في طوخ بالقليوبية.. وجار حصر الضحايا

منذ ساعة

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ 41 دقيقة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

03:46 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر