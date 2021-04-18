عاجل.. "الفجر" في موقع حادث قطار طوخ (بث مباشر)

تعرضت عربة بالقطار 949 القاهرة-المنصورة، للانقلاب بالقرب من قرية سندنهور في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ويعرض موقع الفجر الإلكتروني بث مباشر للواقعة.





وتلقت اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بانقلاب عربة قطار بالقرب من قرية سندنهور التابعة لمركز طوخ.





وقال مصدر في محافظة القليوبية، إنه يجري التعامل مع الموقف بكل جدية من جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وعلى رأسها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





دفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ25 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار.





وشهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.



