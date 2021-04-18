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مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مكالمة على لطفى قبل مواجهة الزمالك

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاصة الحالي والاهلى السابق ،أن غياب محمد الشناوى حارس الاهلى عن مباراة القمة ضربة كبيرة للمارد الأحمر،وقال طارق سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:"غياب الشناوى ضربة كبيرة للأهلى ، فهو بخلاف كونه قائد الفريق فهو الحارس الذى يحسم المباريات الكبيرة لصالح المارد الأحمر".

ويضيف طارق سليمان :"انا من أحضرت على لطفى للأهلى وواثق في قدراته ، وكلمته انهارده وحفزته لتقديم مباراة قوية ، كان مهم يسمع منى أنه حارس كبير وموهوب وهيعمل مباراة كبيرة وسيكون نجم المباراة ".

وأكمل مدرب حراس المقاصة :"قولت لعلى لطفى لاتتأثر بحديث الناس عن غياب الشناوى فهو حارس كبير وطبيعى الناس تخاف في غيابه والشناوى نفسه واجه ظروف صعبة في بداياته ولما تخطاها بقى حارس كبير ولازم تعمل زيه".

وتابع طارق سليمان :"في فرق بين حب الناس لتواجد الشناوى وبين ثقتهم في على لطفى ، ومدرب حراس الاهلى قاله كده ، كلنا واثقين فيه ووارد يكون في أخطاء عشان بقاله كثير مش بيشارك ، بس مفيش شك أنه حارس موهوب وأن مباراة الليلة ستكون نقطة إنطلاق على لطفى في عرين الاهلى".
وعن محمد أبو جبل حارس الزمالك علق طارق سليمان :" حارس كبير ويؤدى مباريات 

وعن نصيحته لحارسى الاهلى والزمالك قال طارق سليمان :"على لطفى لازم يكون هادى ويتحرك كويس وياخد قرارات بشكل كويس ، أما أبو جبل انت حارس كبير حتى لو لم تشارك في المباريات الأخيرة فلازم يكون عندك ثقة في نفسك".

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