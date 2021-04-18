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عبد الحميد بسيونى: قمة الأهلي والزمالك لا تعترف بالغيابات

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش ونجم الزمالك الأسبق ، أن قمة الاهلى والزمالك لاتعترف بالغيابات وترفع شعار بمن حضر ،وقال عبد الحميد بسيونى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:" أتمنى نشوف مباراة فنية على أعلى مستوى ونشوف قمة على المستوى الاخلاقى والانضباطى".

ويضيف عبد الحميد بسيونى :"الفريق الأكثر هدوء وانتشار في الملعب وإستغلال للفرص سيفوز بالقمة ، والغيابات لايكون لها تأثير في القمة سواء في الاهلى أو الزمالك ، دائماً القمة بمن حضر".

وتابع نجم الزمالك الأسبق :"سعيد بوجود حكم مصري في القمة ، وواثق في التحكيم المصرى ، عانينا كثيراً من أخطاء التحكيم الاجنبى في القمة".

وأكمل المدير الفني للطلائع :"لعبت مباريات قمة كثيرة وكانت أجمل من الكلاسيكو في الوقت الحاضر لانها كانت بحضور جماهيرى كبير ، لوحة فنية رائعة لاتنسى في تاريخ أي لاعب ".

وعن المهاجمين قال عبد الحميد بسيونى:"أتوقع ظهور مروان حمدى في هجوم الزمالك ومحمد شريف في هجوم الاهلى فهو لاعب مميز للغاية".

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