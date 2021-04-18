محمد يوسف: مستوى السولية متراجع.. وكارتيرون سيلجأ لهذا السيناريو (فيديو)

أكد محمد يوسف ، المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي ، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دائماً خارج التوقعات ولا ترتبط على الإطلاق بظروف الفريقين أو ترتيبهما بالدوري بخلاف أنها قمة جماهيرية يترقبها الجميع في مصر وأفريقيا والوطن العربي.





وقال يوسف عبر برنامج (كورة تريند) بقناة (الحدث اليوم) مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن الأهلي يعاني بالفعل ظروفاً صعبة بسبب غياب 10 لاعبين بين صفوفه من بينهم أعمدة أساسية في تشكيلة المدرب بيتسو موسيماني وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي.





وأكد يوسف أن الحارس البديل علي لطفي قادر على حماية عرين الأهلي في لقاء القمة فهو حارس مميز ولديه قدرات فنية عالية ولكن تنقصه فقط نقطة المشاركة ويجب منحه الفرصة بشكل أكبر ليكون جاهزاً في أي وقت لتعويض الشناوي.





وأشار إلى أن معركة خط الوسط بين الأهلي والزمالك ستحسم هوية الفائز فالأهلي يملك مثلث مميز بوجود عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة كما أن الزمالك يملك خط وسط متميز بقيادة فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما.





وأضاف:" للأسف عمرو السولية لاعب وسط الأهلي يعاني من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ولا يعيش أفضل حالاته منذ عودته من الإصابة وهو أمر مؤثر على أداء الفريق".





وأكد أن غياب جونيور أجاي جناح الفريق مؤثر للغاية لأنه لاعب موهوب وتكتيكي ومؤثر فردياً وجماعياً بخلاف أنه يجيد التسجيل في لقاءات القمة موضحاً أن محمود عبد المنعم كهربا لا يستطيع سد فراغ غياب أجاي لأن كهربا لاعب إيقاعه سريع ويحتاج لمساحات للانطلاق.





وأشار إلى أن أفضل تشكيلة هجومية للأهلي تتمثل في البدء بالثلاثي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر خلف المهاجم محمد شريف مؤكداً أن الأهلي سيلعب بتحفظ بسبب هذه الغيابات.





وقال يوسف إنه عمل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ويعلم تفكيره جيداً متوقعاً أن يميل كارتيرون للتأمين الدفاعي وهو السيناريو المفضل له بجانب عدم المجازفة هجومياً.





وأضاف:" كارتيرون لجأ لهذا السيناريو وحصد لقب السوبر في الإمارات ، وبالنسبة له التعادل مكسب لأنه سيبقي الزمالك على القمة وسيواجه الأهلي ضغط اللقاءات المؤجلة".





وأشار إلى أن الزمالك يملك عناصر تستطيع صناعة الفارق مثل يوسف أوباما وفرجاني ساسي وشيكابالا.



