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حمدالله ينفرد برقم مميز بعد هدفه في شباك السد القطري

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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نجح الدولي المغربي عبدالرازق حمدالله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الانفراد برقم مميز بعد هدفه الذي أسكنه شباك السد القطري.

وفاز النصر بثلاثية مقابل هدف أمس السبت أمام نظيره السد القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

واستطاع حمدالله أن يغرد منفردًا على صدارة ترتيب هدافي تاريخ مواجهات الفريقين، برصيد 3 أهداف، ويأتي بعده حسن الهيدوس وبغداد بونجاح ثنائي السد، وخالد الغنام لاعب النصر، برصيد هدفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لمواجهة نظيره فولاد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، يوم العشرين من شهر أبريل الجاري.

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