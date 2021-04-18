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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ليدز يونايتد غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ليدز يونايتد غدا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ليدز يونايتد غدا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD".

ويتواجد فريق ليفربول في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٥٢ نقطة فيما يتواجد فريق ليدز يونايتد في المركز العاشر برصيد ٤٥ نقطة.

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