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وصول 6 ملايين جرعة من اللقاح الصيني إلى إندونيسيا

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء، اليوم الأحد، بوصول 6 ملايين جرعة من لقاح من شركة "سينوفاك" الصينية إلى مطار "سويكارنو-هاتا" الإندونيسي بإقليم بانتن.

 

وفي مؤتمر صحفي لوزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين، قال فيه: "اليوم تلقينا ستة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، كجزء من 140 مليون جرعة، سنحصل عليها في عام 2021 ".

 

وحصلت إندونيسيا، حتى الآن على 59.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، الذي يمكن استخدامه في إنتاج 47 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من قبل شركة "بي تي بيو فارما" الإندونيسية

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