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رقم صادم.. محافظ القليوبية يعلن عدد مصابي قطار الصائمين

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن حادث قطار القليوبية أسفر عن 103 مصابين حتى الآن. 

جاء ذلك في تصريحات للهجان نقلتها سكاي نيوز عربية. 

وانتقل فريق من النيابة العامة الآن لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق. 

ووصل منذ قليل، اللواء  فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن، إلى موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة الذي وقع بين طوخ ومنطقة بنها. 

وكانت كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ. 

والقطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.

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قطار طوخ قطار بنها قطار الصائمين بوابة الفجر الفجر

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