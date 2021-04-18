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التحفظ على سائق قطار القليوبية ومساعده و8 آخرين

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تحفظت قوات الأمن على سائق قطار القليوبية ومساعده و8 آخرين، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.


وانتقل فريق من النيابة العامة الآن لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.


ووصل منذ قليل، اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن، إلى موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة الذي وقع بين طوخ ومنطقة بنها.


كانت كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ.


والقطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.

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