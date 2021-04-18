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فرنسا تفرض حجرًا صحيًا على القادمين من البرازيل
الأحد 18/أبريل/2021 - 03:59 م
وكالات
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قررت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، فرض حجر صحي صارم لمدة 10 أيام لجميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارا من 24 أبريل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في ذلك البلد.
وفي الأسبوع الماضي، علقت السلطات
الفرنسية جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل.
ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله
وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.
وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في
العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع،
أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من
اللقاحات.
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