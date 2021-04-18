Advertisements

فرنسا تفرض حجرًا صحيًا على القادمين من البرازيل

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:59 م
فرنسا
فرنسا
وكالات
Advertisements

قررت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد،  فرض حجر صحي صارم لمدة 10 أيام لجميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارا من 24 أبريل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في ذلك البلد.

 

وفي الأسبوع الماضي، علقت السلطات الفرنسية جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل.

 

 ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فرنسا حجر صحي إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار الصائمين عن القضبان في طوخ

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تتوجه إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ

منذ ساعة الا ربع

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 17 ساعة

خروج قطار عن القضبان في طوخ بالقليوبية.. وجار حصر الضحايا

منذ أقل من ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 13 دقيقة

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ 38 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

5 لقاحات لـ"كورونا" تظهر في بداية 2021.. تعرف عليها

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

أول شحناته تصل مصر غدا.. اعرف مميزات لقاح أسترازينيكا

أستاذ فيروسات: اللقاح طوق النجاة للبشرية من فيروس كورونا

عن المحلي والأجنبي.. 4 رسائل مصرية عن لقاحات كورونا

زيادة مراكز تلقي اللقاح واستقبال جرعات جديدة.. أحدث تحركات الصحة لمواجهة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

03:46 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر