



مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث الحلقة الخامسة من مسلسل اللي مالوش كبير 2021 ( دنيا عبد العزيز تخون صديقتها غزل)





تظهر الفنانة دنيا عبد العزيز خلال الحلقة الـ 5 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتى كشفت خيانتها لصديقتها غزل - ياسمين عبد العزيز، وهي تحكي كل شيء عنها لزوجها خالد الصاوي - عابد، وتقرر بيعها، ويبدو أنها على علاقة بعابد - خالد الصاوى.





وتهرب غزل - ياسمين عبد العزيز، مع الخديوى - أحمد العوضى، إلى العزبة ليحميها من بطش عابد - خالد الصاوى، ويقول لها "الخديوى": عابد مش هيسكت وممكن يلبسك قضية لتقول له غزل عاوزه اطلق ومش عاوزه حاجة منه أنا عاوزه حريتى ومش عاوزه فلوس منه"، وتحكى غزل مع الخديوى عن أهلها.





ويتفق عابد "خالد الصاوى" مع رفعت "خالد سرحان"؛ لأنه يكره الخديوى "أحمد العوضى"، ويقول له: "الخديوى واخد مزرعة وموقف عليها حراسة، وواخد حاجه ملكى عاوز أرجعها".





مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.





مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



