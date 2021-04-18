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المالية: إطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التى تتضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها، موضحًا حرصه على التطبيق التدريجى لأى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم الانضمام إليها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات.
أكد الوزير انطلاق التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالى، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الإلزامى أول يوليو المقبل.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة الإجرائية الثانية تتضمن قيام المصدرين الأجانب أو المنتجين بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا: الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن، وغيرها المثبت عليها الرقم التعريفى «ACID» إلى منصة «نافذة» عبر «Blockchain» المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
أضاف أنه ينبغي على «الناقل» بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة «ACID»، ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.
أشار إلى أنه يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر على منصة «نافذة» لكى يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها، وإرسال نتيجة التحقق بالإيجاب أو السلب إلكترونيًا إلى الناقل أو من يمثله، لافتًا إلى أنه يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليًا عبر منصة «نافذة» باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر «Blockchain».
أوضح البيان أن المستورد أو وكيله من المستخلصين الجمركيين يدخل على منصة نافذة ويطلع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي «ACID» واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يجب إرسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة إلكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الأصناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف «نظام الترقيم القياسي «GS1» أو أي نظام ترقيم قياسي آخر، وفي حالة عدم وجود رقم كود عالمي لأي صنف «GS1»، يتم تحديد رقم القطعة «Part Number» وفقًا لطبيعة الصنف الوارد.
ذكر البيان أنه يجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير في الإجراءات الجمركية بنظام «التخليص المسبق» عبر «نافذة» في حالة رغبته في ذلك، ويتم استكمال باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحنة عبر منصة «نافذة» وفقًا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.

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