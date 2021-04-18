بيان عاجل من السكك الحديد بشأن حادث قطار طوخ

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سقوط 4 عربات من القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



أكد مصدر أمني، انقلاب عربتين من القطار 949 القاهرة- المنصورة، عقب خروج عجلات القطار عن القضبان، وأن الحادث أسفر عن وفيات ومصابين، وأنه تم فرض كرودن أمني وجارٍ التعامل مع القطار.



وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد عن خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.



وقال المصدر: إن القطار كان قادما من المنصورة وفي طريقه إلى القاهرة، وخرجت عجلات عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.

