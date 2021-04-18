Advertisements

رئيس نادي الزمالك يطمئن على الحالة الصحية لوزير الرياضة هاتفياً

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أجرى اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، ونائبه المستشار هشام إبراهيم اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاطمئنان على الحالة الصحية للسيد الوزير بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم أثناء سفره لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من المنشآت الرياضية.

واستقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بسبب اختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة في جولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

أخبار تهمك

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 17 ساعة

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعة

خروج قطار عن القضبان في طوخ بالقليوبية.. وجار حصر الضحايا

منذ ساعة

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ 42 دقيقة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار الصائمين عن القضبان في طوخ

منذ 33 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

03:46 م

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر