رئيس نادي الزمالك يطمئن على الحالة الصحية لوزير الرياضة هاتفياً

أجرى اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، ونائبه المستشار هشام إبراهيم اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاطمئنان على الحالة الصحية للسيد الوزير بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم أثناء سفره لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من المنشآت الرياضية.





واستقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بسبب اختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة في جولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.



