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محافظة القاهرة تكشف أخر تطورات نفق عزبة الوالدة الجديد

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية والمتعلقة بإنشاء نفق عزبة الوالدة الجديد بناء على توجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأشارت عبد المنعم، إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق بمشروع توسعة نفق عزبة الوالدة بحلوان وتسير بخطى سريعة بشأن توسعة النفق لتوفير السيولة المرورية بالنفق القديم والتسهيل على المواطن.

ووجهت نائب المحافظ رئيس حي حلوان الدكتور أحمد القزاز بتذليل أى عقبات قد تتسبب في تعطيل سير الأعمال حتى يكتمل تنفيذ وتحقيق حلم أهالي منطقتي عرب وعزبة الوالدة بحلوان لإنشاء "نفق" يربطهما بالمناطق المحيطة وميدان المحطة والكورنيش ، حيث يعتبر النفق الممر الوحيد للوصول إلي المنطقتين، أو الخروج منهما.

وأوضح بأنه تم بالفعل شق النفق وحفره على التوازي من النفق القديم وعلى بعد امتار قليلة، حيث انه سوف يخصص نفق لكل اتجاه لأنهاء الازمة السابق ذكرها كما تم صب أرضية النفق بالمادة الخرسانية، على إرتفاع يتراوح مابين 40 و45 سنتمتر، بطول أرضية النفق التى تقدر نحو 35 متر تقريباً، وعرض 8 متر، وذلك من خلال نحو 15عربية محملة بالمواد الخرسانية.

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