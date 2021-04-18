طعناً بسكين.. شاب يقتل شقيقة عقاباً على إيقاظه من النوم بالبحيرة

شهدت قرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حادثة مؤسفة حيث لفظ شاب أنفاسه الاخيرة متأثرا بإصابته بطعنات بالقلب فى مشاجرة مع شقيقه بسبب إيقاظه من النوم للذهاب معه لحضور عزاء متوفي.



تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارا من نقطة مستشفي بدر المركزي بوصول "حمدي م.ع" 23 عامًا، ومقيم قرية ام صابر بدائرة المركز جثة هامدة إثر طعن باله حاده سكين فى قلبه، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وجارٍ تحرير المحضر اللازم.



وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث بمركز بدر نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه" أحمد" 26 عامًا ويعمل عاملًا، حيث كان المجني عليه يقوم بإيقاظه من النوم للذهاب معه لتقديم واجب العزاء في أحد المتوفين ونشبت بينهم مشاجرة، أسفرت عن مقتل المجني عليه نتيجة تعرضه لطعنه نافذة بالقلب.