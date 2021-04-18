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طوارئ في 3 مستشفيات بالمنوفية لاستقبال مصابي حادث قطار طوخ
الأحد 18/أبريل/2021 - 04:11 م
داليا عادل
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صرح الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفيه انه تم رفع حالة الاستعدادات للدرجة القصوى بمستشفيات قويسنا المركزى وشبين الكوم التعليمى ومستشفى المخ والاعصاب بشبين الكوم لاستقبال مصابى حادث قطار القاهرة المنصورة عقب انقلاب عربتين منه بقرية كفرالحصة بالقر من مدينة بنها.
وأضاف جودة ان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية وتقديم الخدمة العلاجية على أكمل وجه للمصابين فى حالة استقبالهم بمستشفيات المحافظة.
وأضاف جودة ان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية وتقديم الخدمة العلاجية على أكمل وجه للمصابين فى حالة استقبالهم بمستشفيات المحافظة.
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