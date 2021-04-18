موعد مباراة بتروجت ووادي دجلة في دور الثمانية بكأس مصر



قررت لجنة مسابقات بطولة كأس مصر موعد إقامة مباراة بتروجت ووادي دجلة التي ستقام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020/202.



ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 29 ابريل الحالي، على أن يتم تحديد ملعبا خلال الفترة المقبلة لإقامة اللقاء .



وصعد بتروجت إلى دور الثمانية عقب تخطى المقاولون العرب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وكوكاكولا بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي .