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موعد مباراة بتروجت ووادي دجلة في دور الثمانية بكأس مصر

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت لجنة مسابقات بطولة كأس مصر موعد إقامة مباراة بتروجت ووادي دجلة التي ستقام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020/202.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 29 ابريل الحالي، على أن يتم تحديد ملعبا خلال الفترة المقبلة لإقامة اللقاء .

وصعد بتروجت إلى دور الثمانية عقب تخطى المقاولون العرب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وكوكاكولا بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي .

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