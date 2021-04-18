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سقوط 4 عربات من القطار.. تفاصيل جديدة عن حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اثناء مرور قطار ٩٤٩ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام  الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي أسباب الحادث.

تحفظت قوات الأمن على سائق قطار القليوبية ومساعده و8 آخرين، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

انتقل فريق من النيابة العامة  الآن لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.

وصل اللواء  فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن، إلى موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة الذي وقع بين طوخ ومنطقة بنها.

كانت كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ.

والقطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً

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