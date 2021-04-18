رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الشرقية تحسبًا لاستقبال مصابي قطار بنها

وجه علي الفور السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، وخاصة المستشفيات القريبة من محافظة القليوبية تحسبا لاستقبال مصابي قطار بنها.



وقام وكيل الوزارة بالتوجه مباشرة إلي مستشفي منيا القمح المركزي، لمتابعة تنفيذ رفع درجة الاستعداد، وجاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات مصابة، بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقليوبية، علما بأن فرع إسعاف الشرقية قام بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف للمشاركة في نقل الحالات المصابة في حالة الاحتياج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.



وأكد الدكتور هشام مسعود علي أنه تم الدفع بفرق الإنتشار السريع من ديوان مديرية الشئون الصحية، للتحرك للمستشفيات القريبة من القليوبية، ومنها منيا القمح، والسعديين، ومشتول السوق، والزوامل، وبلبيس المركزية للمشاركة في تقديم الخدمة في حالة الاحتياج لهم.