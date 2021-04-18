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تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل موقعة القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة عصر اليوم الأحد استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي، والمقرر له في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

 

وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التدريبات البدنية والإطالات في إطار استعدادات الفريق للقاء اليوم.

 

ويدخل الفريق اللقاء محتلا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، في حين يحتل الفريق المنافس المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.

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