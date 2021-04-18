طارق العشرى: الكرة المصرية تنتظر مباراة خططية من كارتيرون وموسيمانى الليلة

كشف طارق العشرى المدير الفني السابق لطلائع الجيش أن الكرة المصرية تنتظر مباراة خططية من كارتيرون وموسيمانى الليلة.





وقال طارق العشرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:"نتمنى أن تنقل القمة الصورة الحضارية لمصر خاصة أننا في شهر كريم وأمام مباراة ينتظرها العالم الافريقى والعربى بالكامل وهى مسئولية الأجهزة الفنية واللاعبين ".





ويضيف طارق العشرى:"ننتظر مباراة خططية بين موسيمانى وكارتيرون يتعلم منها المدربين ".





وأكمل العشرى:"بغض النظر عن غيابات الاهلى المؤثرة التي تمثل أرق لموسيمانى ودفعة معنوية لكارتيرون ، أعتقد المباراة سوف تشهد ميلاد نجوم وعلى سبيل المثال على لطفى حارس الاهلى قد يستغلها ليثبت أحقيته في خلافة الشناوى".





وتابع المدير الفني السابق للطلائع :"الأقل أخطاء والأكثر تركيز واستغلال أنصاف الفرص سيفوز بالقمة، وأتمنى التوفيق لطاقم التحكيم حتى ينال ثقة الشارع المصرى".