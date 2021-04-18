أبطال "دجلة" يحصدون 273 ميدالية في 15 يوم ببطولات التايكندو والسباحة والجمباز

تتويجًا لجهود الإدارة في توفير مقومات النجاح، حقق أبطال أندية وادى دجلة 273 ميدالية متنوعة بمختلف البطولات الرياضية المحلية خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، ويستعدون لحصد المزيد من الألقاب المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية إدارة أندية وادى دجلة في إعداد الأبطال الرياضيين بمختلف اللعبات عبر توفير أحدث نظم التدريب على يد أفضل وأكفأ المدربين وبأفضل ملاعب، وفي إطار حرص النادي على توفير كافة الإمكانات لمشاركة لاعبيه بالمحافل المحلية والدولية.

حل لاعبو وادى دجلة للجمباز الفني ناشئين وناشئات في صدارة قائمة أبطال وادى دجلة الفائزين بالميداليات، بعدما حصدوا 114 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 أبريل والمنظمة من الاتحاد المصري للجمباز، بواقع 71 ميدالية ذهبية و23 ميدالية فضية و20 ميدالية برونزية، وفي نفس البطولة حصدت لاعبات وادى دجلة للجمباز الإيقاعي ناشئات 67 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية موزعة بين 64 ميدالية ذهبية و 3 ميداليات فضية. كما توج أبطال أندية وادي دجلة للجمباز العام ببطولة كأس مصر، حيث حصدوا 25 ميدالية ذهبية وكأس المركز الأول بالبطولة التي أقيمت على ملاعب نادي اتحاد الشرطة.

وواصل أبطال وادى دجلة للسباحة لذوي القدرات الخاصة أدائهم المتميز في بطولة كأس مصر والتي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل، وحصد الفريق 60 ميدالية متنوعة منهم 30 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و 15 ميدالية برونزية، أما فريق وادى دجلة للإنزلاق الفني، والذي فاز ببطولة كأس مصر للموسم السادس على التوالي، حصد الفريق 25 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و 9 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية.

وبجانب التفوق بلعبتي الجمباز والسباحة، حصد أبطال فريق التايكوندو بأندية وادى دجلة تحت 17 سنة 7 ميداليات متنوعة منهم 3 ميداليات ذهبية و 2 ميدالية فضية و 2 ميدالية برونزية في بطولة الجمهورية المقامة في الفترة من 1 إلى 4 من الشهر الجاري، كما حصل الفريق على كأس المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة لمنافسات الناشئين، وكأس المركز الثالث في منافسات الناشئات.

علاوة على حصد الميداليات، توج أبطال وادى دجلة للاسكواش بـ7 كؤوس متنوعة في بطولة الجمهورية المقامة في الفترة من 1 إلى 8 أبريل بأربع أندية مختلفة، بواقع 3 كؤوس مركز أول و3 كؤوس مركز ثاني و كأس مركز رابع، كما توج بطل أندية وادى دجلة للاسكواش يحيي النواساني بلقب بطولة المصريين التى أقيمت بمجمع استاد القاهرة تحت إشراف الاتحاد الدولي في الفترة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري، وذلك بعد تغلبه على زميله مصطفي السيرتي.

ونظرًا لتفوقهم، انضم عدد من أبطال أندية وادى دجلة لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات الإقليمية والدولية، منهم اللاعبان أحمد أيهاب وأحمد تامر اللذان انضما إلى المنتخب الوطني لسباحة الزعانف المشارك ببطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام منافستها بإيطاليا يونيو المقبل، وسبق أن حققا اللاعبان مراكز متقدمة مع المنتخب، إذ حقق اللاعب أحمد تامر المركز التاسع ببطولة كأس العالم السابقة التى أقيمت بشرم الشيخ، وحقق أحمد إيهاب المركز الخامس كأسرع سباح في العالم، وهو المصنف الأول عالميًا للناشئين تحت 17 سنة.

ولا تقتصر طموحات أبطال وادى دجلة على هذا الحد، ويعتزم لاعبو النادي المشاركة في بطولات محلية ودولية جديدة لاقتناص المزيد من منها مشاركة لاعبة أندية وادى دجلة ومنتخب مصر للتنس الأرضي ساندرا سمير المصنفة في المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمصنفة في المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة w15 القاهرة المنظمة من الاتحاد الدولي، المقامة في الفترة من 12 إلى 18 من الشهر الجاري والمقدر مجموع جوائزها بقيمة 15 ألف دولار، وبعدها ستشارك في بطولة w25 في الهند المنظمة من الاتحاد الدولي، المقامة في الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو والمقدر مجموع جوائزها بقيمة 25 ألف دولار.