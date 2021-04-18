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عاجل.. أول تصريح من وزير النقل بعد حادث قطار الصائمين وإصابة العشرات

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه الآن في طريقه إلى موقع حادث قطار الصائمين في طوخ بالقليوبية.

وقال الوزير، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إنه لا تهاون في محاسبة المقصرين والمتسبب في الحادث. 

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة- المنصورة، موجهًا وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين 

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

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