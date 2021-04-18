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التنمية المحلية توجه بتوفير وسائل مواصلات لنقل ركاب قطار طوخ لمحافظاتهم

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيًا مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لمتابعة حادث انقلاب عدد من عربات قطار المنصورة - القاهرة وذلك بمنطقة سندنهور بمنطقة طوخ بالقليوبية.

ووجه شعراوى برفع حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة وتجهيز الأطقم الطبية اللازمة والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث وتسخير كافة الامكانيات اللازمة والمتاحة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه وجه محافظة القليوبية بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين الذين كانوا يستقلون القطار إلى محافظاتهم لمنع حدوث أى تكدسات بمنطقة الحادث وسهولة نقل المصابين للمستشفيات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

كما وجه اللواء محمود شعراوى، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء، لسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لإرسال المعدات والاوناش اللازمة للمساعدة فى سرعة رفع آثار الحادث من على شريط السكة الحديد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطنًا فى حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمى، قليوب التخصصى، بنها الجامعي)، مضيفا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

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