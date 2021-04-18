فوز مثير لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي على سانت إيتيان





تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان على فريق نادي سانت إيتيان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.





خيم التعادل السلبي على المواجهة قبل نهاية الوقت الأصلي بإحدى عشر دقيقة فقط قبل أن تشهد الربع ساعة الأخيرة غزارة تهديفية أسفرت على الخمسة أهداف.





تقدم دينيس بوانجا لسانت إيتيان في الدقيقة 77 قبل أن يدرك مبابي التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 79 وفي الدقيقة 87 سجل مبابي هدف التقدم لباريس من ركلة جزاء.





وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجح هاموما في تسجيل هدف التعادل لسانت إيتيان وعقب مرور أربعة دقائق تمكن إيكاردي من تسجيل هدف الفوز للفريق الباريسي الذي رفع رصيده من النقاط إلى النقطة السبعين خلف المتصدر ليل بفارق نقطة واحدة فقط.