هل ينجح علي لطفي في مهمته بالقمة؟.. زملائه السابقين يجيبون

يحرس علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرين الأحمر أمام الزمالك في لقاء قمة الدوري المصري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.









يأتي ذلك بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أيام من خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك.









ويسعى علي لطفي إلى الظهور بمستوى مميز أمام الزمالك، حيث أنه تنتظره فرصة ذهبية لإثبات ذاته، نظرًا لأهمية اللقاء الذي يتابعه عدد كبير من الجماهير في مصر والوطن العربي.









علي لطفي خاض مع الأهلي 15 حتى الآن، ودخل مرماه خلالهم 12 هدف، فيما خرج بشباك نظيفة في 8 لقاءات، ولكن دائمًا ما تكون مباريات القمة ذات طابع خاص ولها هيبتها وقوتها.









ويستعرض "الفجر الرياضي"، ماذا يفعل حراس الأهلي في أول مباراة قمة خلال السنوات الأخيرة؟





- أمير عبدالحميد، خاض أول مباراة قمة عام 2007، والتي خسرها الأهلي بهدفين نظيفين.





- رمزي صالح، لعب أول مباراة قمة له في عام 2009، وانتهت بالتعادل السلبي.





- أحمد عادل، شارك في أول مباراة قمة عام 2010، وانتهى القدم بنتيجة 0-0.





- شريف إكرامي، خاض أول مباراة قمة عام 2012، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





-مسعد عوض، خاض أول مباراة قمة عام 2015، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.





- محمد الشناوي، لعب أول مباراة قمة في عام 2018، وحسمت لصالح الأهلي بثلاثية نظيفة.



