Advertisements

هل ينجح علي لطفي في مهمته بالقمة؟.. زملائه السابقين يجيبون

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يحرس علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرين الأحمر أمام الزمالك في لقاء قمة الدوري المصري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.


يأتي ذلك بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أيام من خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك.


ويسعى علي لطفي إلى الظهور بمستوى مميز أمام الزمالك، حيث أنه تنتظره فرصة ذهبية لإثبات ذاته، نظرًا لأهمية اللقاء الذي يتابعه عدد كبير من الجماهير في مصر والوطن العربي.


علي لطفي خاض مع الأهلي 15 حتى الآن، ودخل مرماه خلالهم 12 هدف، فيما خرج بشباك نظيفة في 8 لقاءات، ولكن دائمًا ما تكون مباريات القمة ذات طابع خاص ولها هيبتها وقوتها.


ويستعرض "الفجر الرياضي"، ماذا يفعل حراس الأهلي في أول مباراة قمة خلال السنوات الأخيرة؟

- أمير عبدالحميد، خاض أول مباراة قمة عام 2007، والتي خسرها الأهلي بهدفين نظيفين.

- رمزي صالح، لعب أول مباراة قمة له في عام 2009، وانتهت بالتعادل السلبي.

- أحمد عادل، شارك في أول مباراة قمة عام 2010، وانتهى القدم بنتيجة 0-0.

- شريف إكرامي، خاض أول مباراة قمة عام 2012، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

-مسعد عوض، خاض أول مباراة قمة عام 2015، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

- محمد الشناوي، لعب أول مباراة قمة في عام 2018، وحسمت لصالح الأهلي بثلاثية نظيفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لأهلي والزمالك علي لطفي الاهلي الالي الأهلي وي بالسلام

أخبار تهمك

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تتوجه إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

منذ 36 دقيقة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

خروج قطار عن القضبان في طوخ بالقليوبية.. وجار حصر الضحايا

منذ ساعة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار الصائمين عن القضبان في طوخ

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 17 ساعة

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ 39 دقيقة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أبو جبل احتاج لـ9 سنوات ليفوز بثاني معاركه أمام الأهلي

قائد الأهلي.. ماذا قدم محمد الشناوي مع المارد الأحمر؟ (أرقام)

مقارنة القمة (1).. الشناوي يتحدي أبوجبل في معركة "الشباك النظيفة" بالديربي المصري

ليست المرة الأولى.. الشناوي حارس مرمى وصانع ألعاب عندما يحتاج الأمر

بعد التألق والتميز.. تعرف على أرقام "الاخطبوط" محمد الشناوي مع الأهلي

مع اقتراب مشاركته أساسيًا.. ماذا قدم علي لطفي أمام الزمالك؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

03:46 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر