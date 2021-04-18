إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا - كفرالشيخ

لقى ٥ اشخاص إصابتهم في حادث تصادم سيارتين وقعا اليوم، الأحد، على طريق طنطا - كفرالشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.



تلقى مدير أمن الغربية أخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين على طريق طنطا - كفرالشيخ.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 اشخاص وجرى نقلهم الي مستشفى طوارئ جامعة طنطا.



وتم التحفظ على السيارات، وجرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور بالطريق.