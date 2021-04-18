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إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا - كفرالشيخ
الأحد 18/أبريل/2021 - 04:21 م
أيمن يحيي
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لقى ٥ اشخاص إصابتهم في حادث تصادم سيارتين وقعا اليوم، الأحد، على طريق طنطا - كفرالشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.
تلقى مدير أمن الغربية أخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين على طريق طنطا - كفرالشيخ.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 اشخاص وجرى نقلهم الي مستشفى طوارئ جامعة طنطا.
وتم التحفظ على السيارات، وجرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور بالطريق.
تلقى مدير أمن الغربية أخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين على طريق طنطا - كفرالشيخ.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 اشخاص وجرى نقلهم الي مستشفى طوارئ جامعة طنطا.
وتم التحفظ على السيارات، وجرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور بالطريق.
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