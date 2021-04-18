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"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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رفعت مديرية الصحة بالقليوبية، حالة الطوارئ والاستنفار القصوى لاستقبال مصابي حادث انقلاب قطار طوخ بالمحافظة.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

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