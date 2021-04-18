طارق يحيى: الغيابات العديدة في صفوف الاهلى لاتعنى سهولة المباراة

كشف طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، أن الغيابات العديدة في صفوف الاهلى لاتعنى سهولة المباراة بالنسبة للزمالك ،وقال طارق يحيى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:"توقيت القمة صعب بالنسبة للأهلى لانه عنده غيابات مؤثرة مثل أجاى ومعلول والشناوى ووليد سليمان ومحمد هانى ، وفى الزمالك يغيب إمام عاشور فقط".





ويضيف طارق يحيى :"كثرة الغيابات لاتعنى أن الفريق الذى صفوفه مكتملة سيفوز ، أول مباراة ليا في القمة كنت بديل ونزلت قلبت الماتش مع فاروق جعفر وهذا يؤكد خطورة بدلاء الاهلى في القمة ".





وأكمل مدرب الزمالك الأسبق :"المباراة صعبة للفريقين ، أتمنى الفوز للزمالك حتى يكون هناك فارق ثلاثة نقاط في حالة فوز الاهلى بمؤجلاته ، القمة في رمضان بتكون هادية مفيهاش مشكلة".

وتابع طارق يحيى :"محمود البنا حكم المباراة بلدياتى وعنده القدرة يخرج بالقمة لبر الأمان بس لازم لاعبو الفريقين يساعدوه بغض النظر عن النتيجة ، نتمنى قرارات سليمة مفيهاش مشاكل".





وأضاف طارق يحيى :" لاعبو الزمالك في أيديهم رد اعتبارهم أمام الاهلى الليلة ، احترموا فريق الاهلى مهما كان فيه غيابات لانه نادى كبير، لازم نضغط طول 60 دقيقة عشان يحصل أخطاء لفرقة الاهلى".