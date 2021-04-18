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طارق يحيى: الغيابات العديدة في صفوف الاهلى لاتعنى سهولة المباراة

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، أن الغيابات العديدة في صفوف الاهلى لاتعنى سهولة المباراة بالنسبة للزمالك ،وقال طارق يحيى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:"توقيت القمة صعب بالنسبة للأهلى لانه عنده غيابات مؤثرة مثل أجاى ومعلول والشناوى ووليد سليمان ومحمد هانى ، وفى الزمالك يغيب إمام عاشور فقط".

ويضيف طارق يحيى :"كثرة الغيابات لاتعنى أن الفريق الذى صفوفه مكتملة سيفوز ، أول مباراة ليا في القمة كنت بديل ونزلت قلبت الماتش مع فاروق جعفر وهذا يؤكد خطورة بدلاء الاهلى في القمة ".

وأكمل مدرب الزمالك الأسبق :"المباراة صعبة للفريقين ، أتمنى الفوز للزمالك حتى يكون هناك فارق ثلاثة نقاط في حالة فوز الاهلى بمؤجلاته ، القمة في رمضان بتكون هادية مفيهاش مشكلة".
وتابع طارق يحيى :"محمود البنا حكم المباراة بلدياتى وعنده القدرة يخرج بالقمة لبر الأمان بس لازم لاعبو الفريقين يساعدوه بغض النظر عن النتيجة ، نتمنى قرارات سليمة مفيهاش مشاكل".

وأضاف طارق يحيى :" لاعبو الزمالك في أيديهم رد اعتبارهم أمام الاهلى الليلة ، احترموا فريق الاهلى مهما كان فيه غيابات لانه نادى كبير، لازم نضغط طول 60 دقيقة عشان يحصل أخطاء لفرقة الاهلى".

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في صفوف الاهلى لاتعنى سهولة المباراة

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